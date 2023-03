Il Perugia calcio femminile conquista promozione in C e Coppa italia

Le congratulazioni dell’assessore Pastorelli

Doppia impresa dell’Ac Perugia Calcio femminile: le ragazze di mister Alessio Grilli nel giro di pochi giorni hanno conquistato sia la promozione in serie C, dominando il campionato di eccellenza, sia la coppa Italia di categoria. Andiamo per ordine.

La scorsa settimana le biancorosse hanno festeggiato il primo trofeo ossia la promozione in C dopo una straordinaria cavalcata fatta di undici vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima delle quali, per 4-1 (con gol di Wziadowska, Pierotti ed Annibaldi e un’autorete), contro le rivali dirette del Vivi Altotevere Sansepolcro. Un bel premio per le ragazze che si riprendono, dopo pochi mesi di purgatorio, il meritato palcoscenico della C.

Non pago l’Ac Perugia Clacio Femminile ha pensato bene di “raddoppiare” vincendo anche la Coppa Italia d’Eccellenza. Sul neutro di Trestina le biancorosse hanno sonoramente battuto il solito Sansepolcro col risultato di 5-1 con doppietta di Annibaldi e gol di Pierotti, Gwiazdowska e Venturini a conferma del netto predominio espresso sul terreno di gioco.

Per suggellare questa stagione perfetta arrivano anche le congratulazioni dell’Amministrazione comunale di Perugia tramite l’assessore allo sport Clara Pastorelli.