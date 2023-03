La città di Todi grata alla Fondazione Terzo Pilastro per la donazione di 100 mila euro

Il Sindaco Ruggiano: “La vicinanza del Presidente Emmanuele Emanuele è stata fondamentale”

Sono 368 famiglie di Todi che hanno potuto fruire, nell’ultimo anno, di un aiuto economico, in buoni spesa e in rimborsi TARI e per il caro bollette, per complessivi 120 mila euro.

“Archiviata l’approvazione del bilancio e le relative dinamiche politiche – scrive il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – ritengo doveroso evidenziare come un’operazione così importante sia stata resa possibile dalla donazione pervenuta dalla Fondazione Terzo Pilastro -Internazionale, una delle realtà più significative ed attive sul territorio nazionale e anche al di fuori dei confini italiani, e dalla vicinanza alla comunità tuderte del suo presidente Prof. Avv. Emmanuele Emanuele“.

Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno presentato alla Fondazione il rendiconto dei contributi erogati a fronte di 454 richieste pervenute da altrettanti nuclei familiari. Il Comune ha erogato, a valere sul fondo generosamente messo a disposizione dalla Fondazione Terzo Pilastro, quasi 68 mila euro in buoni spesa a 247 famiglie, di cui 160 italiane e 87 straniere (150 con minori a carico): il totale dei soggetti raggiunti dal beneficio è di 758. Con l’altra misura, rimborsi TARI e caro bollette, si è andati a sostenere, con ulteriori 20 mila euro, 121 nuclei, di cui 106 italiani, 15 stranieri (67 con minori a carico): 385 le persone beneficiarie.

Per il 2023 il Comune di Todi ha richieste di sostegno da evadere, inerenti sempre alle utenze e ai buoni spesa, per circa 55 mila euro.

“Come Amministrazione – spiega il Sindaco – stiamo lavorando per dare risposta alle diverse istanze compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell’ente. In questo contesto, è evidente come la donazione della Fondazione Terzo Pilastro abbia rappresentato un aiuto fondamentale per la nostra comunità“.

La Terzo Pilastro – Internazionale, evoluzione della Fondazione Mediterraneo creata dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, è una fondazione di diritto privato, totalmente autonoma, che opera a livello internazionale per la promozione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di valore sociale, culturale, formativo ed artistico. L’operatività della Fondazione è caratterizzata dall’obiettivo costante di raccordare la tradizionale attenzione alle esigenze di sviluppo e ai bisogni sociali dei territori con una visione sempre più ampia e globale sulle tematiche urgenti del mondo contemporaneo, anche intervenendo direttamente attraverso progetti ambiziosi, di alto valore socio-economico e culturale. Agendo su questi presupposti, la Fondazione si qualifica sia per il carattere strutturale e sistematico degli interventi, sia per l’approccio reticolare derivato dalle collaborazioni avviate con soggetti che operano con finalità compatibili.