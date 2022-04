Il centro commerciale Castello dona magliette e gilet all’associazione Anteas

Come ringraziamento per il supporto avuto durante il periodo di emergenza sanitaria

Con la consegna di magliette e gilet, giovedì 28 aprile, il centro commerciale Castello ha voluto ringraziare i volontari dell’associazione Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) Città di Castello per l’importante supporto durante il periodo di emergenza sanitaria, nella gestione dei flussi di entrata al centro commerciale e nella misurazione della temperatura alle persone.

All’iniziativa erano presenti, oltre ad alcuni volontari, Corrado Campanelli, presidente di Anteas Città di Castello, Giulia Marchetti, direttrice del centro commerciale Castello, e Fabrizio Centogambe, presidente del Consorzio del centro commerciale ‘Castello’ che ha sottolineato “il prezioso contributo dei volontari, non solo per il centro commerciale ma per l’intera comunità, in quanto accompagnano anziani e persone in difficoltà presso gli ospedali o enti pubblici e svolgono attività di accoglienza all’Ospedale e ai centri vaccinali di Città di Castello”.

“Il centro commerciale Castello – ha aggiunto Centogambe – è sempre al fianco delle associazioni della città. Quest’oggi abbiamo voluto consegnare questo materiale che sarà utile per il proseguimento della loro attività sul territorio, dove anche noi continueremo a essere presenti ogni qual volta servirà un mano”.

La collaborazione tra il centro commerciale Castello e Anteas prosegue anche sabato 7 e domenica 8 maggio, date in cui i volontari promuoveranno le loro attività e porteranno avanti la campagna di tesseramento.

Rossana Furfaro