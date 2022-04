Orvieto: traffico rallentato su A1 dopo l’incendio di un autoarticolato

Momentaneo blocco circolazione per operazioni spegnimento

Traffico intenso lungo l’A1 nel tratto tra Orvieto e Attigliano, in direzione Roma, dove nella mattinata di venerdì un autoarticolato è andato in fiamme, costringendo alla momentanea chiusura dell’autostrada. Illeso l’autista del mezzo pesante.

A causa del blocco, necessario per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio, nel tratto interessato si sono registrati fino a sei chilometri di coda, sempre in direzione sud. Intorno alle 11 la circolazione è stata riaperta su una sola corsia e la coda è attualmente in via di risoluzione.

Sul posto la polizia stradale di Orvieto per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la circolazione, oltre ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade.