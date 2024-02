I 40 anni del Corriere dell’Umbria in una mostra a Bruxelles

Inaugurata a Bruxelles la mostra “Europa&Umbria – 40 anni del Corriere dell’Umbria”

L’esposizione per celebrare i 40 anni di vita del Corriere dell’Umbria raggiunge anche Bruxelles. La mostra, presentata all’Istituto italiano di cultura a Bruxelles e visitabile fino a domenica 2 marzo, racconta con le pagine del quotidiano regionale la storia e i simboli dell’Umbria. L’Evento è stato organizzato in collaborazione con l’eurodeputata di Forza Italia (Gruppo PPE), Francesca Peppucci.

“Il ciclo di mostre organizzato dal Corriere dell’Umbria, in occasione dei suoi 40 anni- sottolinea l’On.Peppucci (FI-Gruppo PPE)- certifica la capacità di trasmettere al lettore informazioni locali e del resto del mondo, accorciando le distanze e garantendo trasversalità di pensiero. Le diverse mostre tenute in molti territori e che trovano compimento a Bruxelles, vanno a testimoniare l’attenzione che il Corriere dell’Umbria riserva ai cittadini anche espatriati, mantenendo vivo il legame con le proprie origini. Viviamo in un mondo dove le informazioni viaggiano più velocemente, dove c’è sempre maggiore necessità di legami tra il mondo e il lettore-conclude l’On.Peppucci- per questo i miei più cari auguri vanno al Corriere dell’Umbria per i prossimi anni di servizio che con responsabilità continueranno ad onorare il legame con la comunità umbra”.

L’ esposizione raccoglie pagine e fotografie storiche in cui si evincono “valori, obiettivi, messaggi e ideali dell’Umbria di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa”. Focus della mostra: “il legame tra Umbria e Unione Europea, senza scordare il fenomeno dell’emigrazione umbra che, tra gli inizi dello scorso secolo e lo scoppio della guerra, ha raggiunto livelli elevatissimi ed è continuata fino agli anni Sessanta in maniera sensibile”. Così il direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande, ha ricordato “La sfida per noi è prestare attenzione alla cronaca locale e tenere una finestra aperta anche a quello che succede al di là dell’Appennino per raccontare quello che succede anche nell’Unione europea”, ha aggiunto.

Le tavole, spiega il caporedattore del Corriere dell’Umbria, Federico Sciurpa, “riproducono in piccola scala la mostra di 60 opere itinerante che è esposta in varie località della regione”.

Le immagini esposte a Bruxelles mettono in risalto il legame tra Umbria ed Europa ripercorrendo alcuni degli avvenimenti storici che hanno contribuito a esaltare il nome della regione: dall’incontro interreligioso del 27 ottobre 1986 voluto da Papa Giovanni Paolo II sotto “lo spirito di Assisi”, alla marcia della pace Perugia-Assisi del 2001 che radunò oltre 350mila persone. Una parte della mostra è dedicata anche all’emigrazione dalla regione, una delle più massicce specialmente nei primi anni del Novecento.