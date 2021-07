Gubbio, scuole: al via a lavori per 16 milioni di euro

Un’operazione di vastissime dimensioni, “titanica”, come l’ha definita il sindaco Filippo Stirati, che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, coinvolgerà circa 700 studenti e consentirà di mettere in sicurezza e di rendere efficienti dal punto di vista energetico gli edifici scolastici comunali.

Dopo un iter lungo e davvero complesso, che ha coinvolto trasversalmente tutti gli assessorati e molti uffici comunali per la necessità di reperire risorse nonché spazi nei quali dislocare centinaia di bambini e ragazzi, stanno iniziando in queste settimane i primi lavori.

“Negli scorsi mesi – ha spiegato Stirati – è stato fatto un bando per individuare anche la disponibilità di locali di soggetti privati, dal quale abbiamo ottenuto solo una risposta, per un’area che comunque dovremo adeguare effettuando una serie di lavori. Per la scuola media dell’Edificio Scolastico, invece, dopo aver valutato una serie di possibilità abbiamo deciso di utilizzare i locali dell’ex seminario, ovvero le aule destinate alla Lumsa, la quale, dopo una lunga trattativa, ci ha comunicato qualche settimana fa di non essere intenzionata ad assumere la gestione diretta degli spazi, senza quella continuità che noi ritenevamo invece indispensabile. Naturalmente l’ex seminario rimane nei nostri programmi il polo di alta formazione della città, anche in virtù del nostro rapporto con l’Università di Perugia: abbiamo già un corso di Storia dell’Arte di grande successo, che a settembre si trasferirà a San Benedetto, e non escludiamo altri possibili atenei come interlocutori. Certo, siamo consapevoli del fatto che lo spostamento della popolazione implicherà una serie di criticità, vorremmo però che si riuscisse almeno in questa situazione a guardare alla luna più che al dito”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili, nel sottolineare a sua volta l’importanza delle operazioni di efficientamento sismico e adeguamento energetico delle scuole, ha fatto il punto su tutti i poli che saranno interessati dai lavori:

“L’edificio scolastico di via Perugina partirà con i lavori in autunno, si stima con una durata di circa 15 mesi. I ragazzi e le ragazze verranno, come già detto dal sindaco, trasferiti nelle aule della Lumsa. Nella scuola dell’infanzia di Villa Fassia i lavori sono già cominciati, si protrarranno per circa 8 mesi e i bambini resteranno in quella sede. Nella scuola di Torre Calzolari, invece, i lavori sono iniziati mesi fa e ci auguriamo che già a settembre bambini e bambine potranno ritornare nelle loro classi. Nella scuola di Madonna del Ponte i lavori sono cominciati il 10 maggio scorso e i bambini sono stati trasferiti nei locali della parrocchia. Contiamo possano tornare nella loro scuola durante le vacanze di Natale. La prossima settimana partono anche i lavori a Cipolleto e si protrarranno per circa 9 mesi. Anche in questo caso bambini e bambine verranno trasferiti nei locali della parrocchia. Gli studenti della scuola Aldo Moro, invece, verranno trasferiti in alcuni locali di fronte al supermercato Emi, nei quali partiremo con i lavori di adeguamento, come spiegato dal sindaco. I lavori in questa scuola andranno avanti per circa 18 mesi e inizieranno in autunno. Nelle ultime settimane – ha chiuso Piergentili – si sono aggiunti altri due finanziamenti che riguarderanno lavori che faremo partire nei prossimi mesi nella scuola di Padule e alla Nelli (secondo stralcio dopo quelli al via da settembre). Una sfida – ha chiuso Piergentili – che ci coinvolge tutti, e per noi quanto mai importante e necessaria. Avremo scuole finalmente più efficienti, e, se nel breve periodo qualche sacrificio sarà necessario”