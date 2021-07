“La Lega mente per difendere i propri privilegi”

Lo dichiara Thomas De Luca (M5S) spiegando che si trattava di

“una proposta che intendeva semplicemente dare il buon esempio vista l’introduzione dell’obbligo della certificazione verde a partire dal 6 agosto voluta dal Governo nazionale. Nessuno ha mai parlato di obbligo per il personale amministrativo dipendente dell’Assemblea legislativa, né tanto meno di obbligo per i cittadini umbri. Mentre ristoratori e altre categorie di cittadini sono costretti a subire l’imposizione del Green Pass la destra continua a strizzare l’occhio ai negazionisti e agli scettici del vaccino. L’obiettivo è garantire i privilegi della casta. E per farlo si inventano di sana pianta che la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle riguardava personale e cittadini. Se vogliono continuare a sostenere tesi negazioniste e posizioni contro il vaccino, facciano pure. Ma è inaccettabile è distorcere il senso di una proposta molto chiara e che mirava a ridurre la distanza siderale tra chi può godere dei privilegi della propria posizione politica e i normali cittadini. Due pesi e due misure che riteniamo inaccettabili, ma che evidentemente per la Lega sono sempre giustificabili”.