Gubbio, incendio vicino a canile: salvati due cani, altri due morti

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:45, la squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta in via del Botagnone per un incendio di sterpaglie e materiale plastico.

All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già raggiunto un canile con quattro cani al suo interno. I Vigili del fuoco sono riusciti a estrarre due animali ancora in vita, che sono stati immediatamente affidati al proprietario e successivamente trasferiti presso uno studio veterinario per le cure del caso. Purtroppo, per gli altri due cani non c’è stato nulla da fare.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e una veterinaria dell’ASL, per le verifiche sanitarie e le indagini di competenza.