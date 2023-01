Giorno della memoria: presentate tutte le iniziative a Perugia

Assessore Varasano: “Un programma ricco ed articolato”

Si è tenuta questa mattina nella sala Rossa di palazzo dei Priori la conferenza stampa di presentazione di tutti gli eventi concernenti il “Giorno della Memoria 2023”.

Presenti, insieme all’assessore alla cultura Leonardo Varasano, i rappresentanti delle associazioni che hanno proposto eventi in collaborazione con il Comune di Perugia: Marco Terzetti (associazione nazionale ex internati), Martina Barro (vivi il borgo), Roberto Biselli (teatro di Sacco), Galeno Scattini e Cristina Piacenti (Porta Santa Susanna), Gabriele De Veris (biblioteche di Perugia).

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro – ha spiegato l’assessore Varasano aprendo la conferenza – con l’obiettivo di fornire un quadro complessivo delle tante iniziative che, anche quest’anno, abbiamo deciso di organizzare in occasione del “Giorno della Memoria”. Si tratta di eventi che hanno qualcosa in comune, ossia il patrocinio dell’Amministrazione a conferma di un filo conduttore che li lega. E’ stata una scelta ponderata fatta con lo scopo di mettere in ordine un programma condiviso evitando le sovrapposizioni”.

L’assessore Varasano ha parlato di eventi ricchissimi che si snodano in un periodo ampio senza fermarsi alla sola giornata istituzionale del 27 gennaio.

Varasano ha posto l’accento, in primis, sull’evento principale, organizzato dal Comune di Perugia, in collaborazione con l’associazione Italia-Israele, l’associazione Progetto memoria ed alcune scuole perugine (Cavour-Marconi-Pascal e Santa Croce) proprio il 27 gennaio presso la sala dei Notari a palazzo dei Priori. Si parlerà dalle 10 in poi de “I bambini e le leggi razziali del 1938 con le testimonianze di Elena Vitale e Aldo Luzzato (comunità ebraica di Milano) e gli interventi di Sandra Terracina e di Claudia Finzi Orvieto (associazione Progetto Memoria), nonché di Matteo Ferroni (fondazione Eland).

Modera Gianni Scipione Rossi.

Intermezzi musicali a cura del Tritone Quartet.

Gli altri eventi, poi illustrati nel dettaglio dai rappresentanti delle associazioni, saranno:

-il 26 gennaio alle 9.30 in sala dei Notari l’incontro a cura dell’Anei (ass. naz. Ex internati);

-il 26 gennaio alle 17.30 presso la sala dei Notari il concerto narrativo a cura di Anei ed Agimus;

-dal 27 gennaio al 5 febbraio presso la ex chiesa Santa Maria della Misericordia di via Oberdan la mostra “Antropologia del Male” dell’associazione Vivi Il Borgo;

-il 28 gennaio in sala dei Notari (mattina) e sala Cutu (la sera) l’evento sul tema “l’odio” a cura del Teatro di Sacco;

-il 27 gennaio e 3 febbraio le due conferenze a cura dell’associazione Porta Santa Susanna;

-dal 24 gennaio al 3 febbraio gli eventi a cura delle Biblioteche di Perugia.

“Crediamo che quello che abbiamo offerto – ha chiuso l’assessore Varasano – sia un programma ricco ed articolato, frutto di una molteplicità di collaborazioni, ma unico perché unico è il messaggio della memoria che vogliamo lanciare alla città: abbiamo sempre creduto, cioè, che non ci sia da celebrare una giornata solo perché prevista per legge, ma perché vi è una memoria da onorare ed un impegno di conoscenza che vogliamo diffondere soprattutto nelle scuole”.

GLI EVENTI NEL DETTAGLIO

26 gennaio – 27 gennaio Anei e Agimus

Si comincia – ha spiegato il presidente di Anei Marco Terzetti – alle 9.30 in sala dei Notari con l’evento dedicato agli allievi del Liceo Galilei. L’incontro prevede i saluti del Prof. Tommaso Rossi (storia e memoria), la presentazione del volume “Un mare di ricordi” di Paolo Vandone con Paolo Braconi voce recitante, e l’intervento di chiusura del Prof. Enrico Mercati (testimonianze, commenti e riflessioni degli allievi del Liceo Galilei).

Nel pomeriggio alle 17.30 in sala dei Notari è in programma il concerto narrativo “Per non dimenticare”, musica e storie sopravvissute ai campi di concentramento. Protagonisti Alessandro Dominguez (chitarra) ed Aurora Martini (soprano e voce narrante).

La mattina del 27 infine presso il parco Decathlon ad Olmo corsa campestre rivolta agli alunni delle scuole “Sport storia memoria” nei pressi del monumento dedicato agli internati militari italiani.

-27 gennaio Vivi il Borgo

Il 27 gennaio alle 17.30 – ha spiegato Martina Barro – presso l’ex chiesa Santa Maria della Misericordia in via Oberdan inaugurazione della mostra “Antropologia del Male” le vittime del nazismo nei racconti fotografici dei soldati tedeschi, dalla collezione di Marco Trinei a cura di Martina Barro e Cristiana Palma. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 febbraio tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.

Si tratta di oltre 100 fotografie risalenti agli anni tra il 1939 e il 1945, scattate da soldati tedeschi nel corso delle campagne militari: rari documenti fotografici relativi alla persecuzione, ebraica e non solo, nei territori occupati della Polonia e della Russia. Sono foto “libere” e, dunque, non commissionate che raccontano l’orrore visto con lo sguardo dei soldati tedeschi.

–28 gennaio Teatro di Sacco

Il Teatro di Sacco – ha riferito Roberto Biselli – propone per la giornata del 28 gennaio a cura del laboratorio teatrale anomalie l’evento intitolato “L’odio, come strumento e motivo per costruire il genocidio”, in programma alle 10 in sala dei Notari ed alle 21 in sala Cutu. Un evento pubblico, non solo teatrale; una riflessione civile sull’uomo e sull’antiuomo che ha la peculiarità di coinvolgere il pubblico in prima persona. Diretto da Roberto Biselli con Sofia Emanuele, Sofia La Mastra, Sara Principi, Giovanni Quadraccia, Marta Ramadori, Milena Tromboni, Daniele Wondra.

–27 gennaio e 3 febbraio Porta Santa Susanna

L’associazione Porta Santa Susanna – ha spiegato Galeno Scattini – nell’ambito del ciclo 2022-2023 di conferenze, propone due incontri dedicati al giorno della memoria. Il 27 gennaio alle 21 in sala Santa Chiara Giuseppe Severini e Claudia Minciotti Tsoukas parleranno della “sorte degli ebrei a Perugia tra il 1943 ed il 1944”. Il 3 febbraio alle 21 conferenza con Paolo Mirti e Leonardo Varasano su “Gino Bartali ed i giusti di Assisi e Perugia”.

–dal 24 gennaio al 3 febbraio gli eventi delle biblioteche

Gli eventi a cura delle biblioteche comunali di Perugia- ha evidenziato Gabriele De Veris – cominciano il 24 gennaio alle 17 presso Biblionet con le letture dedicate al giorno della memoria e presso la biblioteca di Villa urbani con “Mai più”, un approfondimento del processo storico e del significato della Shoa.

Il 26 gennaio alle 17 presso Biblionet pagine di cinema con proiezione di film per ragazzi.

Il 27 gennaio alle 18 presso la biblioteca San Matteo degli Armeni il gruppo di lettura approfondirà le opere di Aldo Capitini.

Il 3 febbraio alle 17.30 presso la biblioteca di San Matteo degli Armeni reading di lettura a cura di Alberto Mori collegato alla mostra “antropologia del male” di Vivi il Borgo.

Nelle biblioteche per tutto il periodo saranno esposti libri e proposte di lettura dedicate al tema del giorno della memoria.