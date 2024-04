La Terza commissione approva la proposta di legge Pastorelli – Fioroni (Lega) “a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio”

Approvata in Terza commissione la proposta di legge presentata dai consiglieri regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni che istituisce la “Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli’, da celebrare annualmente la terza domenica di maggio per sensibilizzare l’opinione pubblica con iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio. Hanno votato a favore Lega, FdI e Patto civico. I consiglieri Pd non hanno partecipato al voto.

La norma prevede che la Regione, in occasione della Giornata, favorisca azioni volte al confronto all’incontro, alla condivisione e al conforto del dolore dei genitori. E che vengano promossi eventi ed iniziative di sostegno, ricordo, e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e del Terzo settore.