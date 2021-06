Gimbe: migliora la situazione Coronavirus in Umbria. Sotto la soglia di saturazione dei posti letto negli ospedali

Si registra una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto la soglia di saturazione – sottolinea Gimbe – i posti letto in area medica, il 6 per cento occupati da pazienti Covid, e quelli in terapia intensiva, il 5 per cento.

La media giornaliera umbra di persone testate per 100.000 abitanti è pari a 64, con una media italiana di 107.