Arrone, tornano i centri estivi outdoor di Umbria in Mountain Bike

Attività per bambini e ragazzi: escursioni in mtb, gimkane, trekking, beach volley e piscina – Da lunedì 21 giugno alla Scuola di ciclismo presso l’Impianto sportivo SP Valnerina km 10,600

Dopo il successo della scorsa edizione, con ben undici turni consecutivi svolti, lunedì 21 giugno ripartono ad Arrone i centri estivi in outdoor dedicati a bambini da 4 a 7 anni e ragazzi da 8 a 14 anni, promossi da Umbria in Mountain Bike, associazione sportiva affiliata a Opes Umbria.

Con base presso il Centro escursioni-Scuola di ciclismo, all’Impianto sportivo SP Valnerina km 10,600 (zona ex Cassetta, Italia Authentica), lo staff della Scuola federale di ciclismo e personale altamente qualificato organizzeranno, per i più piccoli, attività come gimkane, educazione stradale, caccia al tesoro, orienteering, trekking di fondo valle, attività ludica nel parco, educazione al movimento, boot camp e piscina. Per i ragazzi sono invece previsti escursioni in mountain bike, gimkane a tempo, trekking orienteering, tornei di beach volley, calcio a 3 e a 5, boot camp e piscina.

I centri si articoleranno in turni settimanali (con un massimo di 25 iscritti), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, ma sarà possibile prendere parte anche a singole sessioni giornaliere. I centri estivi si protrarranno fino a quando ci saranno iscrizioni.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica della Scuola di ciclismo al numero 0744.287686, oppure al 380.3088533 (Vito) e allo 0744.287686 (Cesvol).

Oltre ai centri estivi, Umbria in Mountain Bike effettua attività escursionistica guidata in mountain bike, completa di noleggio attrezzature, rivolta ai turisti del comprensorio della Valnerina e a tutti gli appassionati della mountain bike. L’associazione effettua anche noleggio di mountain bike tradizionali e assistite.