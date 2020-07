Gestione rifiuti: nel 2021 nuovo piano per trasformare l’Umbria in un modello virtuoso

Ha preso avvio oggi il percorso che porterà la Regione Umbria a dotarsi di un nuovo piano di gestione integrata dei rifiuti: obiettivi e tempi sono stati illustrati dalla presidente Donatella Tesei e dall’assessore all’Ambiente Roberto Morroni, in concomitanza con l’inizio dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico chiamato a fornire strumenti e proposte e composto da personalità del mondo accademico, grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, e da dirigenti e tecnici regionali, dell’Auri, dell’Arpa e del 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.

“La nostra ambizione – ha aggiunto l’assessore Morroni – è trasformare l’Umbria in un modello di ‘best practice’ a livello nazionale ed europeo, con un Piano capace di delineare una visione di lungo periodo, costruito con solide basi scientifiche e tecniche, tanto è vero che è stata fatta la scelta innovativa e straordinaria di istituire un Comitato, per l’appunto, di natura sia scientifica che tecnica il quale, peraltro, si confronterà con tutte le realtà rappresentative del settore. Il Comitato Tecnico scientifico dovrà ricercare le migliori pratiche e le soluzioni più idonee inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti, le quali devono concorrere a raggiungere cinque obiettivi. Il primo è la chiusura del ciclo dei rifiuti, in particolare la riduzione del conferimento in discarica non superiore al 10 per cento come stabilito dalla normativa europea entro il 2035, mentre attualmente i rifiuti portati in discarica superano il 30 per cento; il secondo, quello dell’autosufficienza del sistema regionale. A questi obiettivi, poi, se ne aggiungono altri tre di fondamentale valenza politica. Infatti, gli scenari che dovranno essere delineati dal Comitato per essere poi sottoposti al vaglio della Giunta, dovranno portare ad un sensibile miglioramento rispetto all’attuale situazione in termini di: tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e gestione economica, indicati in questo preciso ordine di priorità”.