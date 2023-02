Galleria della Guinza, ok al progetto definitivo

Il commissario straordinario di governo per gli itinerari della E78 ed Ss106 “Jonica”, Massimo Simonini, ha approvato il progetto definitivo per il completgamento della Galleria della Guinza, sull’appennino Umbro-Marchigiano, a Mercatello sul Metauro in provincia di Pesaro, ed ha inviato a tutti gli enti di competenza, ministero delle Infrastrutture, Regione Umbria, Regione Marche e Anas, la nota formale con cui “dà mandato a quest’ultima, quale soggetto attuatore, di avviare immediatamente tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera”.

Lo riferisce la Regione Umbria osservando, in una nota, che “dopo trent’anni dalla costruzione, quella galleria era diventata simbolo di una burocrazia che a volte appare inconcludente e che ha lasciato lungo il Paese molte opere pubbliche incompiute.

Galleria ripetutamente citata in negativo come l’emblema di ciò che la politica non dovrebbe mai fare”.

“È quindi con soddisfazione che la Regione dell’Umbria – hanno commentato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e l’assessore regionale Enrico Melasecche – apprende la buona notizia, avendo impegnato energie rilevanti con la consorella Regione Marche per conseguire questo risultato. Ringraziamo innanzitutto il ministro Salvini per aver finanziato con la somma di 150 milioni di euro la realizzazione delle opere indispensabili per raggiungere tale obiettivo, ma anche tutti coloro, dirigenti e funzionari, oltre al commissario, grazie al cui lavoro oggi possiamo guardare con maggiore fiducia a tutta una serie di cantieri che ripartono. Ci auguriamo che quanto prima si possa aprire anche questo – concludono – per riscoprire finalmente questo nuovo asse di penetrazione dall’Umbria verso le Marche, favorendo scambi commerciali, turismo e sviluppo, assi portanti dell’economia di entrambe le regioni”.