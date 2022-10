Fabrizio Curcio tra i relatori del convegno sul ruolo chiave dei Comuni nel sistema della Protezione civile

Il convegno è organizzato da Anci umbria ProCiv e Anci Umbria, in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con il patrocinio di Anci nazionale e Regione Umbria

Territori a confronto per mettere in luce “Il ruolo chiave dei Comuni nel sistema di Protezione civile”. Se ne parlerà martedì 11 ottobre presso il Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo con il convegno organizzato da Anci Umbria ProCiv e da Anci Umbria, in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con il patrocinio di Anci nazionale e Regione Umbria, in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile. L’iniziativa, centrata sui temi della pianificazione e gestione dell’emergenza, è suddivisa in due parti, una istituzionale la mattina (dalle ore 9), con il racconto delle esperienze delle varie Anci regionali, e l’altra più tecnica (in programma nel pomeriggio), con quattro momenti dove si parlerà pure di strumenti informatici a supporto dell’emergenza e dell’importante ruolo del volontariato nella pianificazione comunale.

Sono oltre 160 le adesioni al convegno – coordinato da Silvio Ranieri, direttore Anci Umbria ProCiv – che nel programma, tra gli altri, prevede la partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, della presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, della presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche, dei Prefetti di Perugia e Terni, Armando Gradone e Giovanni Bruno, del presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, del responsabile area Relazioni Internazionali di Anci, Antonio Ragonesi, del delegato nazionale Anci Paolo Masetti, dell’assessore allle Infrastrutture, Trasporti, opere pubbliche, politiche della casa e protezione civile della Regione Umbria, Enrico Melasecche, del presidente di Anci Umbria Prociv e sindaca di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, e del Coordinatore della consulta di Protezione Civile Anci Umbria e sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini.

L’iniziativa di martedì a Gualdo Cattaneo anticipa l’appuntamento dell’Assemblea Anci nazionale previsto dal 22 al 24 novembre a Bergamo; in questa occasione si tornerà a dare voce ai temi legati alla protezione civile e alla responsabilità dei primi cittadini.