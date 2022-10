Siglato il protocollo d’intesa tra la Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e You Mobility

Altro tassello nella costruzione della “green route” dell’olio e.v.o. di eccellenza

È stato firmato giovedì scorso, 6 ottobre 2022, il protocollo d’intesa tra l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e “You Mobility” il marketplace umbro della mobilità.

A siglare l’accordo il presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, Paolo Morbidoni e Marco Rossi A.D. della Guido, start up innovativa che ha realizzato la nuova piattaforma digitale YouMobility.it.

“YouMobility è una nuova piattaforma digitale della mbilità, realizzata da Guido, start up che innova il concetto di mobilità attraverso piattaforme e modelli di business evoluti – ha spiegato Marco Rossi – YouMobility favorisce lo sviluppo del territorio attraverso una rete di operatori che a vari livelli contribuiscono ad erogare un servizio di mobilità on demand e pay per use. Aggrega le realtà del territorio (bici, e-bike, guide cicloturistiche, logistica, strutture ricettive, noleggiatori di auto, noleggiatori con conducente) a favore di una mobilità e un turismo di prossimità. Il protocollo di intesa tra YouMobility e la Strada dell’Olio è la naturale conferma dell’unità di intenti e di valori quali la promozione del territorio e la sharing economy. L’uso delle bici lungo la fascia olivata è un esempio di come un mezzo ecosostenibile permetta a tutti di vivere il territorio a ritmo slow”.

“L’accordo tra Strada dell’Olio Dop Umbria e You Mobility – ha affermato Paolo Morbidoni – per sviluppare progetti di mobilità dolce, è uno dei punti strategici del nostro impegno per realizzare una vera e propria “green route” dell’olio e.v.o. di eccellenza e per consolidare il ruolo dell’Umbria come esperienza pilota in un turismo dell’olio sostenibile e rispettoso del territorio. Inoltre dà seguito ad una intesa già definita con Fiab Umbria e La Francescana per strutturare percorsi stabili da fare in bicicletta (e-bike e bici tradizionale) non solo per “attraversare”, ma per vivere i territori rurali della nostra regione ed apprezzare il lavoro delle nostre aziende associate. Ovviamente per raggiungere simili obiettivi, oltre ai percorsi, servono anche servizi e You mobility rappresenta una start up ambiziosa e molto visionaria, con la quale ci siamo trovati, fin da subito, in assoluta sintonia. Con questi partner e insieme alle istituzioni locali lanceremo quest’anno l’anteprima de “la Grande pedalata lungo i sentieri della Fascia Olivata Assisi – Spoleto”, con l’obiettivo di creare un grande evento per tutti gli amanti della bicicletta, da realizzarsi nell’autunno del 2023″.

Il primo appuntamento in calendario a seguito di questo accordo, che vedrà protagonista il partner tecnico You Mobility, si terrà il prossimo sabato 22 ottobre, in occasione dell’anteprima di Frantoi Aperti in Umbria (www.frantoiaperti.net ).

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 ottobre infatti è in programma una due giorni di anteprima di Frantoi Aperti in Umbria; evento di punta dell’oleotusimo nazionale che si terrà dal 29 ottobre al 27 novembre 2022; che vedrà un primo momento convegnistico dal titolo “E viaggiar m’è dolce in questa Strada dell’Olio. Tendenze e buone pratiche per un oleoturismo consapevole” che si terrà presso la Rocca di Casalina a Deruta (Pg), venerdì 21 ottobre a partire dalle ore 15.00.

Successivamente al convegno, nella mattinata di sabato 22 ottobre, sarà la volta della passeggiata in bici elettrica, rivolta a giornalisti ed operatori di settore, con partenza dal Bosco di San Francesco del Fai in Assisi, che attraversando i sentieri della Fascia Olivata Assisi – Spoleto porterà a Spello dove i partecipanti potranno visitare le emergenze culturali del borgo ed il Frantoio di Spello uccd. A seguire attraverso boschi ed uliveti della collina tra Spello e Foligno, la “carovana di ciclisti” farà tappa al Parco dell’Altolina, dove tra il Monte di Pale e le Cascate del fiume Menotre, trova sede il Frantoio dell’Eremo.

La passeggiata, organizzata in collaborazione con FIAB Umbria, FIAB Foligno e La Francescana, sarà il primo, di una serie di appuntamenti di avvicinamento all’evento in bicicletta ed e-bike lungo la Fascia olivata Assisi – Spoleto “La Grande Pedalata 2023”.