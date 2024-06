ETAB presenta alla cittadinanza “Il Parco degli Olivi”

Restituita alla fruizione un’antica area cittadina

È stato inaugurato a Todi, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del GAL e di ETAB il nuovo parco degli olivi, area verde oggetto di riqualificazione a cura dell’ente proprietario La Consolazione Etab grazie al finanziamento del GAL Media Valle del Tevere.

L’intervento, che ha comportato un investimento di 181 mila euro, ha realizzato un nuovo percorso nel tratto tra il Tempio della Consolazione e la passeggiata adiacente il Belvedere presso il Parco della Rocca tra la scalinata di Nassirya ad est, con l’ingresso a sud in prossimità della “Serpentina”.

Si tratta di una area caratterizzata da una notevole pendenza, che il nuovo percorso ha in parte addolcito, e da una buona presenza di olivi, da cui ha assunto il nome.

Il percorso e il parco, al cui interno sono stati realizzati anche degli slarghi panoramici, costeggia la Serpentina, oggetto di sistemazione nei mesi scorsi ad opera del Comune.

Il Presidente Mallozzi ha ringraziato l’Amministrazione comunale, il GAL nelle persone della Direttrice dott.ssa Monica Rossetto e dell’istruttrice del progetto Avv. Federica Datteri, la ditta esecutrice Settembre Costruzioni Srl lo staff di professionisti che si è occupato del progetto (Arch. Gabriele Savi, Ing. Jenny Fogliani, Geol. Michele Alemanno e Dr. Agronomo Luigi Nasini), Gabriele Lena di Int.Geo.Mod che ha curato il progetto preliminare e l’ammissione a finanziamento, Vincenzo Germino & The Creators che hanno curato la fornitura multimediale, Afor Umbria e il Direttore Manuel Maraghelli (con cui è in essere una convenzione triennale per la riqualificazione ulteriore dell’area), la Gesenu Spa che ha già inserito su richiesta dell’Assessore Dr.ssa Elena Baglioni i cestini nel piani di raccolta dei rifiuti dell’area cittadina, Ing, Matteo Bongarzone (supporto al RUP del progetto), il Cda precedente che ha curato l’ammissione e il progetto (presenti Avv. Claudia Orsini e il Dr. Fabrizio Baffoni), Franco Sassonia della ditta Essegiemme assegnataria della manutenzione e il Parco 3A di Pantalla nelle persone del Direttore Marcello Serafini e Mauro Gramaccia che hanno collaborato ai contenuti del progetto guardando avanti con la partecipazione ad un recente Bando della Fondazione TIM.

Il Presidente ha concluso esprimendo il massimo impegno di ETAB insieme al Comune nel proseguire nella valorizzazione e negli investimenti considerando l’odierna inaugurazione come un punto di partenza a cui i tanti protagonisti sopra citato hanno concorso insieme.

Il sindaco di Todi Avv. Antonino Ruggiano ha rimarcato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella prosecuzione della riqualificazione dell’urbe cittadina (per cui sono stati già investisti e realizzati milioni di Euro) evidenziando come per decenni l’area, oggi restituita alla comunità, si sia via via degradata. Lo stesso ha evidenziato che l’Amministrazione concorrerà ai nuovi bandi ed opportunità che sono in corso di approntamento.

La Direttrice del GAL dr.ssa Monica Rossetto ha evidenziato come la linea del GAL da una parte consente la riqualificazione del territorio fornendo un servizio alla popolazione locale e contestualmente è un plus per il turismo sostenibile ed esperienziale; realizzare un percorso con questo panorama ci fa capire il motivo per cui tantissimi turisti visitano Todi; questo panorama, con vista sulla Consolazione uno delle migliori chiese a croce greca del Rinascimento, mette in pace con se stessi e con il mondo intero.