Esposto a Perugia il capolavoro di Gustav Klimt ‘Le tre età’

Alla Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 15 settembre

Con la mostra dedicata al capolavoro di Gustav Klimt, “Le tre età” (1905), concesso straordinariamente in prestito dalla Galleria nazionale d’arte Moderna e contemporanea di Roma, la Galleria nazionale dell’Umbria dal 28 giugno inaugura il suo nuovo ciclo espositivo “Un capolavoro a Perugia”.

Non solo però un’esposizione di un capolavoro ma anche una mostra “di suggestione e di atmosfera”, come ha ricordato durante la visita in anteprima riservata alla stampa Costantino D’Orazio, direttore dei musei dell’Umbria.

Per tutta l’estate (la mostra sarà visitabile fino al 15 settembre) il museo perugino offre così al suo pubblico la possibilità di ammirare e conoscere in profondità un’opera di particolare importanza nel percorso di un celebre artista, in questo caso partendo da Klimt, al quale è affiancata una selezione di opere di altri autori suoi contemporanei, allo scopo di illustrare l’epoca della sua creazione, il contesto storico culturale e i temi affrontati. Nel caso dell’autore de “Le tre età”, ad introdurlo sarà Galileo Chini, di cui sono esposti alcuni disegni, dipinti e ceramiche ispirate allo stile del maestro viennese.

“Per questo nuovo ciclo – ha spiegato D’Orazio – guarderemo a grandi artisti, intesi anche come popolari e molto conosciuti, e di tutte le epoche. I capolavori sono sempre difficili da ottenere e nel caso di Klimt ci siamo rivolti ad un grande museo italiano che ci ha concesso un’opera che è l’icona della galleria, un’opera che ha maturato un rapporto straordinario con l’Italia da molto tempo”.

E della straordinarietà dell’evento ha parlato anche Giovanna Coltelli, responsabile dell’ufficio mostre della Galleria d’arte moderna e contemporanea romana.

“Portare il quadro qua – ha detto – è un evento straordinario perché ‘Le tre età’ esce raramente sia perché è molto delicata sia perché è tra le più identitarie della galleria. Ma portare opere così all’esterno è però importante anche per noi, perché tutto diventa un ulteriore momento di studio e approfondimento”.

Sono tre le sale del museo perugino dedicate alla mostra.