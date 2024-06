Grade festa a Ferentillo per i 19 anni dell’Osteria del Trap

Festa per tutto il paese

Grande festa a Ferentillo lunedi 24 giugno per festeggiare 19 anni dell’Osteria del Trap e i 47 anni dello Chef Umberto Trotti. Più di 400 amici del Trap si sono trovati presso il Ristorante dell’Influncer della Valnerina per festeggiare insieme allo Staff e alla Famiglia Trotti questo importante traguardo raggiunto.

19 anni di attività che hanno portato tante soddisfazioni ai proprietari ma sopratutto hanno contribuito a far conoscere Ferentillo in tutta Italia.

Lo Chef Umberto Trotti ha colto questa occasione anche per annunciare a tutti la sua nomina a Responsabile per l’Umbria dell’Associazione Gusto e Territorio, associazione fondata dallo chef campano Antimo Migliaccio che ormai è di casa in Umbria con i tanti video fatti insieme allo chef di Ferentillo.

Tante novità bollono in pentola e tante persone arriveranno ancora in Valnerina per venire a trovare e degustare la cucina dell’Osteria del Trap al grido del grande slogna “Andiamo all’Assaggio”!