Elisoccorso in Umbria: “fiore all’occhiello Giunta Tesei”. Nota di Forza Italia

L’elisoccorso da 6 mesi in Umbria: fiore all’occhiello Giunta Tesei”. Nota di Forza Italia

Forza Italia desidera comunicare le importanti innovazioni nell’ambito della gestione e tutela della sanità in Umbria, attraverso la corretta informazione di tutte le azioni e i progetti che vengono realizzati quotidianamente nella nostra regione.

In questi giorni sono trascorsi i primi 6 mesi di attivazione di un servizio che è indispensabile per la tutela della salute dei cittadini. Questa Giunta Regionale è riuscita, nonostante le grandi difficoltà pandemiche di questo quadriennio, a rendere operativo l’elisoccorso che in Toscana e Marche era già presente da decenni.

Erano quasi 20 anni che il Centrodestra in Umbria chiedeva un elisoccorso regionale. Era il 24 settembre del 2002 quando l’allora Assessore alla sanità della Giunta Lorenzetti rispondeva ad un’interrogazione della Consigliera regionale Fiammetta Modena, oggi Segretaria di Forza Italia per la Provincia di Perugia, sulla necessità di adottare un sistema di elisoccorso regionale in grado in 15 minuti di intervenire in ogni luogo dell’Umbria per salvare vite umane. Un sistema che doveva essere autonomo e non gestito in convenzione con altre regioni.

Il Responsabile regionale del Dipartimento Salute e Sociale di Forza Italia, Dr. Gianluigi Rosi, commenta: “L’Elisoccorso aumenta le capacità e l’efficienza della Regione Umbria nella tutela della salute del cittadino. I numeri parlano chiaro: 169 missioni effettuate, 171 persone soccorse di cui 20 pazienti pediatrici e 151 pazienti adulti. Sono state effettuate anche 4 missioni in 1 giorno, 20 recuperi di persone con il verricello. I codici attivati sono stati 140 Rossi, 29 Gialli e 2 verdi di cui 46 patologie tempo dipendenti: infarti del miocardio, Ictus e 2 rotture di aneurismi dell’aorta. I dati dei primi 6 mesi mostrano della reale necessità di questo tipo di ausilio di cui la Regione Umbria, governata dal Centrodestra, ha saputo rapidamente organizzare, mentre negli anni in cui ha governato il Centrosinistra molte erano state le promesse e pochi i fatti. Tutto ciò – continua il Dottor Gianluigi Rosi – grazie allo spirito di abnegazione di tutto il personale sanitario che quotidianamente, 24 ore su 24, lavora per passione alla tutela della salute del cittadino che quanto prima dovrà essere premiato con i fatti nell’ambito di un incremento delle risorse economiche nei confronti del comparto sanitario.”

Conclude Rosi: “L’elisoccorso rappresenta un importante salto di qualità nella gestione della salute dei cittadini ed è una componente essenziale della rete di emergenza sanitaria, garantendo l’accesso a cure salvavita rapide ed efficienti in situazioni critiche. In questo periodo pre-elettorale comunichiamo ai cittadini che Forza Italia vuole mantenere un rapporto diretto con tutta la cittadinanza, cercare in ogni settore della sanità di migliorare e ridurre al massimo tutti i disservizi e contrastare in maniera determinata quanto la sinistra sta facendo attraverso la disinformazione e i comunicati che il più delle volte sono privi di ogni fondamento.”