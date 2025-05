Ad Amelia, festeggiamo una bellissima vittoria frutto anche della buona amministrazione di Laura Pernazza. I migliori auguri di buon lavoro e i più sentiti complimenti al nuovo Sindaco Avio Proietti Scorsoni, con lui ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo risultato, un ringraziamento particolare alla segreteria comunale di Forza Italia e ai nostri candidati.

Ad Assisi è stata una contesa combattuta, come dimostra lo scarto e i diversi risultati di sezione in sezione. Purtroppo il dato complessivo non premia il nostro lavoro. Resta comunque l’orgoglio di aver sostenuto una persona perbene e competente come Eolo Cicogna che ha avuto, tra l’altro, il merito di riunire tutto il Centrodestra dopo anni di divisioni e aprendo anche a una rilevante componente civica. Siamo certi che continuerà ad impegnarsi con la stessa dedizione per la sua Comunità.

Un ringraziamento sentito a tutti i candidati di Forza Italia che si sono messi in gioco e si sono spesi oltre le loro forze e con loro un ringraziamento alla Segreteria comunale, certamente da loro ripartiamo per la costruzione di un nuovo progetto per Assisi.