Peltristo, capogruppo Forza Italia e portavoce Comitato Pievaiola “Abbiamo ripagato la fiducia della gente”

Finalmente sono arrivate le certezze sulle date di inizio e fine lavori per la sistemazione della strada di Villanova. A ottenere ufficialmente tali risposte è il capogruppo di Forza Italia e portavoce del Comitato Pievaiola Augusto Peltristo, che attraverso un suo ordine del giorno presentato nella terza Commissione Consiliare ha portato in audizione i dirigenti di Anas e i Comuni di Perugia e Marsciano, assenti rappresentanti della Regione.

«Nel settembre 2023 – ricorda il capogruppo – i cittadini di Villanova, nel Comune di Marsciano, e frazioni limitrofe hanno richiesto l’intervento della Civica Piegaro e del Comitato Pievaiola, con una raccolta firme, per la manutenzione della Strada Villanova, che si congiunge alla ss 317 Marscianese. Tale strada, che inizialmente è di proprietà e competenza del Comune di Marsciano e nel tratto seguente del Comune di Perugia, è molto pericolosa per la scarsa illuminazione, la segnaletica orizzontale assente e il manto stradale in dissesto con avvallamenti e numerose buche».

Come evidenzia Peltristo, il comitato «ha sollecitato inizialmente i due Comuni, la Provincia di Perugia e poi Regione Umbria e Anas relativamente al finanziamento di 739mila euro per la riqualificazione. L’attivazione del Comune di Perugia durante la giunta Romizi e di quello di Marsciano è stata immediata nella messa in sicurezza e a seguire è arrivata anche la risposta dell’allora assessore regionale Melasecche per l’inizio dei lavori entro la fine del 2024, al termine della relativa conferenza dei servizi». Il portavoce, vedendo che le tempistiche si sarebbero allungate, ha continuato a sollecitare Anas, attuatore dei lavori e a premere sulle autorità affinché il progetto venisse portato a termine il prima possibile visto il reale stato di pericolo della strada.

Il Dirigente di Anas , Andrea Primicerio, durante l’audizione ha dichiarato che tra tre mesi, entro maggio, dovrebbero iniziare i lavori per rifare la Strada Villanova, l’arteria a cavallo dei comuni di Perugia e Marsciano massacrata da anni da buche e avvallamenti. Anas su di essa svolge il ruolo di attuatore dei lavori nell’ambito degli investimenti relativi al cosiddetto “Piano sisma 2016”, l’intervento su strada Villanova ammonta a 750mila euro, il cronoprogramma dei lavori è stimato in circa 7 settimane, con la fine dei lavori a luglio.

“ Siamo soddisfatti – prosegue Peltristo – per un altro traguardo raggiunto dal nostro Gruppo Consiliare e dal Comitato Pievaiola che ha ripagato la fiducia dei tanti cittadini che avevano chiesto il nostro aiuto attraverso una raccolta firme; dal settembre 2023 abbiamo a preso a cuore la problematica, sollecitando da subito tutte le Autorità, in modo costante e sistematico, cercando di non tralasciare nulla. Unica nota negativa , in un giorno così importante e speciale per tanti cittadini e non solo per gli abitanti di Villanova e dintorni che aspettavano da anni, il voto contrario della maggioranza che ha respinto l’ordine del giorno, ma i lavori per la riqualificazione finalmente partiranno, ma il nostro impegno non finisce qui, continueremo a vigilare affinché i tempi preventivati per la realizzazione del progetto vengano rispettati”.