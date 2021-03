“Disponibili a revocare le dimissioni a patto che la Giunta ritiri la delibera negazionista”. La nota di De Luca (M5S) e Bettarelli (PD) sulla commissione d’inchiesta su inquinamento a Terni

“Siamo disponibili a revocare le dimissioni dalla ‘Commissione d’inchiesta sull’inquinamento della conca ternana’ a patto che la Giunta regionale ritiri la delibera che individua, erroneamente, le ragioni del fenomeno”.

Lo dichiarano il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea legislativa, Thomas De Luca, e il consigliere regionale PD Michele Bettarelli, ricordando di

“aver deciso di rassegnare le dimissioni dopo 7 mesi di inattività e soprattutto in seguito alle modifiche approvate dalla Giunta al Piano regionale della qualità dell’aria con cui si era affermato che il 75 per cento dell’inquinamento della città di Terni è causato da caldaie e caminetti e nessuna menzione veniva fatta a proposito del superamento del valore obiettivo previsto dal Dlgs 155/2010 per quanto concerne il nichel nell’area di Prisciano”.

De Luca e Bettarelli ricordano che, al momento delle dimissioni, parlarono di

“una Commissione che di fatto non si è mai riunita e non ha mai condiviso alcuna progettualità. Fumo negli occhi per i cittadini ternani”.

Ora i consiglieri di opposizione ribadiscono che