Castiglione del Lago: solidarietà, sold out per i bermuda “pro Capecchi”. Successo a tempo di record per la campagna benefica lanciata dal gruppo social “Facciamocela passà”

“Sold out” in soli due giorni. Ancora un “colpo” messo a segno a tempo di record per il gruppo social castiglionese “Facciamocela passà” che nell’arco di sole 48 ore ha piazzato tutti i bermuda messi in vendita per sostenere il Comitato “Verità su Riccardo”.

L’iniziativa benefica è stata messa in piedi immediatamente dopo quella a favore del Centro di raccolta sangue di Castiglione del Lago.

Dopo le t-shirt pro-ospedale, questa volta si è pensato di mettere in vendita dei coloratissimi pantaloncini da beach volley, realizzati interamente in “sublimato”. C’era tempo fino al 30 marzo per acquistarli, ma è bastato un rapido tam tam su Facebook, Instagram e Whatsapp che il quantitativo previsto si è subito esaurito. Il ricavato, come detto, verrà devoluto a sostegno della causa portata avanti dal gruppo “Verità su Riccardo”.

Nato un mese fa su iniziativa di amici e parenti, ricordiamo che il Comitato ha acceso i riflettori sulla vicenda di Riccardo Capecchi, fotografo di Castiglione del Lago al centro di una drammatica storia giudiziaria in Perù, iniziata nel maggio 2019. Il gruppo, in continua crescita di adesioni e promotore di una petizione online su “Change.org”, chiede che il giovane sia lasciato libero e «che faccia subito rientro in Italia dopo quasi due anni di forzata permanenza in Perù».

L’iniziativa pro Comitato Capecchi di “Facciamocela passà” è solo l’ultima di una serie di campagne di solidarietà nate in piena pandemia. Fino ad oggi il gruppo, sorto spontaneamente su Facebook un anno fa, ha rivolto le sue attenzioni a numerose associazioni no profit, tra cui Il Bucaneve ODV, Fiadda Umbria Onlus, Fondazione Bambino Gesù Onlus, Ant8supportes, Azzurro per l’ospedale.