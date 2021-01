IIS Giordano Bruno: agevolazioni e aiuti per l’iscrizione. C’è tempo fino al 25 gennaio

È tempo di iscrizioni e l’IIS Giordano Bruno di Perugia rende noto che il termine ultimo è il 25 gennaio 2021 fino alle ore 20.

Il codice meccanografico dell’IIS Giordano Bruno di Perugia è PGTE01000A.

Il liceo linguistico, per agevolare gli studenti di terza media nella scelta della seconda e terza lingua, ha organizzato delle lezioni a distanza (piattaforma G-MEET) di LINGUA FRANCESE- LINGUA SPAGNOLA-LINGUA TEDESCA rivolte ai ragazzi principianti interessati ad iscriversi al Liceo Linguistico secondo il seguente calendario. L’appuntamento è per martedì 12 gennaio per la lingua tedesca dalle, Mercoledì 13 gennaio per la lingua spagnola e giovedì 14 gennaio per la lingua francese (ore 16,00 alle ore 17,00 per i tre appuntamenti).

Per prenotarsi mandare una mail ad edoardograziani@iisgiordanobruno.it (prenotazioni tedesco); federicaconti@iisgiordanobruno.it (prenotazioni spagnolo); marinapericoli@iisgiordanobruno.it (prenotazioni francese). A seguito alla prenotazione, verrà fornito il link per partecipare alla lezione.

Tutti coloro che avessero bisogno di aiuto o supporto per la compilazione della domanda d’iscrizione alle classi prime della nostra scuola possono rivolgersi alla segreteria didattica dell’Istituto dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 0755152011 centralino e 0755152024 segreteria didattica.