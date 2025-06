Presidente Proietti: “La promozione e l’attuazione dei diritti al centro delle politiche regionali”

(aun) – Perugia, 26 giu. 025 – È stato formalmente ricostituito l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, organo fondamentale per il monitoraggio e la promozione di politiche inclusive nel territorio regionale. Il decreto di costituzione è stato firmato dalla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti (che ha mantenuto la delega ai diritti delle persone con disabilità) dopo la designazione di tutti i membri. A presiedere l’Osservatorio è stata delegata la vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Bianca Maria Tagliaferri, designata dalla presidente per la sua grande esperienza maturata non solo nel campo dell’insegnamento e direzione scolastica, ma soprattutto come consigliera dell’Istituto Serafico di Assisi per oltre 20 anni. L’Osservatorio, rinnovato nella sua composizione e nelle sue funzioni, avrà il compito di monitorare l’attuazione delle politiche regionali per la disabilità, promuovere il coordinamento tra enti locali, servizi sanitari e sociali ed elaborare proposte per il miglioramento dei servizi territoriali. Verificherà inoltre, l’efficacia degli interventi programmati e garantirà la partecipazione attiva delle associazioni di settore. La ricostituzione dell’Osservatorio arriva dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale delle linee di indirizzo della governance per l’attuazione della sperimentazione del progetto di vita secondo il Dlgs 62/2024. La composizione dell’Osservatorio riflette un approccio partecipativo e condiviso, includendo rappresentanti istituzionali, esperti, organizzazioni del terzo settore e associazioni di persone con disabilità, dopo la costituzione di gruppi di lavoro atti a garantire la massima partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nello specifico, l’Osservatorio è così costituito: Presidente: Bianca Maria Tagliaferri (delegata dalla Presidente della Giunta regionale). Rappresentante per le province di Perugia e Terni “Upi Umbria”: Elena Bistocchi. Rappresentante “Anci Umbria”: Costanza Spera. Rappresentante Aziende Usl Umbria: Massimo De Marchi. Rappresentanti Fish Umbria Ets: Maria Luisa Meacci e Andrea Tonucci. Rappresentante Anmic Perugia: Francesca Giovanna Mavilla. Rappresentante Anffas: Davide Cisternino. Rappresentante Fondazione Angsa Umbria E.T.S.: Andrea Tittarelli. Rappresentante Forum Terzo settore – Umbria: Moira Paggi. L’Osservatorio, istituito ai sensi dell’art. 352 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, avrà una durata di tre anni e costituirà un punto di riferimento per l’assessorato regionale competente in materia di Servizi sociali; ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese. “Questo passo rappresenta un impegno concreto della Regione Umbria verso una maggiore inclusione e un miglioramento continuo dei servizi dedicati alle persone con disabilità – ha dichiarato la presidente Proietti – Lavoreremo con tenacia all’implementazione delle nuove linee di indirizzo in materia, un processo che prenderà avvio nei prossimi mesi e che prevede l’istituzione di gruppi di lavoro tematici con il coinvolgimento dei principali stakeholders regionali, enti pubblici e terzo settore, per garantire una governance integrata ed efficace su tutto il territorio regionale”. “Ogni persona è un valore unico e irripetibile per la nostra comunità – ha concluso la presidente – È fondamentale incentivare il pieno rispetto dei diritti, anche di quello al lavoro, l’autonomia e l’autodeterminazione di ciascuno di noi, attraverso la definizione di un progetto di vita personalizzato. Questo è quanto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la nostra missione è attuarla pienamente. L’Umbria vuole essere apripista e diventare laboratorio perché siamo certi che una regione dove sono pienamente attuati i diritti di tutti è una regione migliore per tutti”.