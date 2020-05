Deruta: il Comune a supporto delle imprese e dell’Ospedale di Pantalla

Con un atto di Giunta è stato deciso l’abbattimento totale della TARI per il periodo di effettiva chiusura dell’attività d’impresa, come disposta dalle norme statali e regionali tramite l’indicazione dei codici ATECO.

È prevista inoltre la riduzione di una quota TARI per il trimestre successivo alla riapertura in considerazione della gradualità della ripresa.

La quota della riduzione sarà maggiore per le imprese con attività a frequente o prolungato contatto con il pubblico, di cui si suppone una ripresa più lenta.

Per la prossima settimana è prevista la delibera definitiva del provvedimento nel quale sarà sancito l’esonero e quantificata la percentuale di abbattimento dei mesi successivi alla riapertura delle attività.

“Questo provvedimento è solo l’inizio – ha detto Francesca Marchini assessore la bilancio del comune di Deruta – abbiamo già predisposto un pacchetto che comprende azioni più incisive a supporto del tessuto economico derutese. Sicuramente la chiave per ripartire è il dialogo che abbiamo già aperto con le associazioni di categorie e il confronto, che a breve avremo, con la Regione Umbria. Tutta la Giunta è unita per trovare soluzioni che portino alla gestione di questa emergenza”.

“La delibera della dilazione della scadenza della TARI approvata dalla Giunta comunale del 20 aprile era solo un primo passo, – ha ricordato Michele Toniaccini sindaco di Deruta – l’inizio di un percorso che ci ha visto interloquire con le istituzioni a vari livelli e i gestori come Sia e Auri, per valutare se ci fossero le condizioni a poter procedere ad esoneri o riduzioni della TARI. Abbassare le tasse è sicuramente importante ma creare e preparare il terreno alle imprese per una solida e veloce ripartenza, ritengo sia una cosa altrettanto, o forze più importante, dell’abbassamento, naturale in situazioni di emergenza, delle tasse. Venerdì 7 maggio saremo i primi ad incontrare gli assessori Agabiti e Fioroni per parlare di ripartenza dell’economia derutese. Da giorni ormai ho attivato un percorso virtuoso in cui ho coinvolto le associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti, l’associazione italiana città della ceramica, l’associazione La strada della ceramica in Umbria e il Cesar, per creare una task-force organica e strutturata che possa operare a supporto della aziende in questa delicata fase di ripresa economica”.

Un assegno simbolico di oltre 16mila euro è stato consegnato questa mattina dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini e da alcuni membri della giunta comunale all’ospedale di Pantalla. A ricevere il dono, frutto di una raccolta fondi del Comune alla quale hanno aderito tanti cittadini e associazioni c’erano il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Teresa Tedesco e la responsabile dell’ospedale Covid-19 della Media Valle del Tevere Rita Valecchi.

“Ringraziamo – ha detto il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Teresa Tedesco – il Comune di Deruta e tutti i cittadini e le associazioni che hanno voluto dare, con grande generosità, il proprio contributo per migliorare l’ospedale regionale Covid della Media Valle del Tevere. Le donazioni sono un esempio di vicinanza all’ospedale e ai dipendenti che stanno lavorando senza sosta per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Grazie ai fondi derivanti da questa raccolta acquisteremo strumenti per garantire la riabilitazione dei pazienti Covid-19. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di persone fragili che avranno bisogno di un percorso per riprendere le normali funzioni motorie e respiratorie. Questi strumenti, inoltre, resteranno patrimonio dell’ospedale che, anche dopo questa emergenza, andranno ad arricchire la nostra struttura di riabilitazione”.

“Abbiamo raggiunto un risultato considerevole – ha detto il sindaco di Deruta Michele Toniaccini – che testimonia il senso di solidarietà della città e la capacità di essere ancor più una comunità coesa e unita. Sono state tante e diversificate le donazioni da parte delle associazioni del territorio e di singoli cittadini. Ringrazio sinceramente a nome dell’amministrazione tutti coloro che hanno compiuto questo gesto, in un momento, peraltro, di grande difficoltà economica. E’ una raccolta fondi a sostegno delle nostre strutture sanitarie, per garantire ulteriori strumenti di cura, oltre che di sicurezza per i pazienti e per i nostri medici, infermieri. Un gesto in favore di tutto il personale sanitario e amministrativo che con dedizione, competenza e amore per la propria professione, ogni giorno, si prende cura di noi”.