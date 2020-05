Il Comune di Todi stanzia altri 30.000 euro per i buoni spesa. Domande dal 5 al 15 maggio. L’assessore Marta: “Grazie al grande lavoro degli uffici nella gestione delle pratiche”

Dopo l’acquisizione di più di 370 domande, gestite dagli uffici dei servizi sociali in meno di una settimana, e la consegna dei buoni spesa in soli due giorni, prima della Pasqua, da parte della Protezione Civile, sono continuate ad arrivare all’Amministrazione Comunale di Todi e agli uffici continue richieste di aiuti alimentari ed economici di famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’Amministrazione ha dunque approvato una nuova misura di aiuto per i cittadini tuderti aggiungendo un fondo comunale di circa 30.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 108.224 euro trasferiti dal Governo.

Da martedì 5 maggio fino a venerdì 15 alle ore 14 sarà dunque possibile scaricare dal sito del Comune di Todi i nuovi moduli per inoltrare la domanda per beneficiare dei buoni spesa comunali.

La domanda potrà essere inoltrata solo dai nuclei familiari che non hanno già beneficiato della misura e dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite l’indirizzo email pec comune.todi@postacert.umbria.it o consegna a mano entro le 14 di venerdì 15 maggio.

I nuovi buoni erogati potranno essere spesi negli esercizi già convenzionati con il comune in beni di prima necessità, ovvero prodotti alimentari, farmaci ed articoli medicali, articoli per l’igiene personale e per la casa.