Deruta, bilancio comunale approvato e conti in ordine

Il Sindaco: “La contabilità dell’ente è sana, solida e trasparente, i buchi solo frutto di polemiche politiche inutili e dannose”

Molto rumore per nulla. Il Consiglio comunale di Deruta ha approvato giovedì il bilancio di previsione 2025-2027, con i conti in perfetto equilibrio come previsto dalla legge. Rispetto alle polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’opposizione, il Sindaco Michele Toniaccini ha tenuto subito a chiarire con determinazione che non vi è mai stato alcun buco di bilancio. L’Amministrazione comunale ha presentato un emendamento al bilancio di previsione al fine tenere conto delle aliquote IMU standard previste dalla normativa .

“La contabilità del Comune di Deruta è sana, solida e sempre trasparente”, sottolinea Michele Toniaccini. “Sarebbe bastato – aggiunge il Sindaco – che la minoranza non avesse disertato gli incontri istituzionali, quali la conferenza dei capigruppo e la commissione bilancio, per comprendere come funziona il processo di formazione del bilancio. Hanno invece gridato allo scandalo solo nel maldestro tentativo di danneggiare la Giunta con notizie infondate, senza curarsi del danno di immagine per la città di cui saranno chiamati a rispondere”.

Nell’assicurare che nessun servizio ai cittadini sarà tagliato, grazie alle opportune variazioni di bilancio che verranno apportate in corso d’anno, il Sindaco ha rivendicato al contrario una gestione finanziaria che ha conseguito risultati positivi tangibili. Uno per tutti la riduzione della posizione debitoria legata alla vicenda della liquidazione della Comunità Montana, risalente al 2008, da 1,8 milioni di euro a soli 185 mila euro, liberando così risorse vitali da destinare a nuovi progetti ed iniziative a servizio di tutta la comunità. “Il risultato si è potuto ottenere grazie ad un lavoro costante e determinato della Giunta – evidenzia Michele Toniaccini – per risolvere un problema che nessun altro in passato aveva saputo affrontare con la dovuta serietà”.

Nel corso del dibattito in Consiglio comunale il primo cittadino ha ricordato come, grazie ad una grande capacità progettuale, il Comune di Deruta abbia intercettato finanziamenti straordinari per dare corso a 22 milioni di euro di investimenti. “Abbiamo destinato risorse significative – ha spiegato – per le scuole, per il centro storico, per la viabilità, per gli impianti sportivi, in sintesi per migliorare la qualità della vita di tutti i derutesi”. Risultati, è stato sottolineato, che in parte sono già opere sotto gli occhi di tutti, mentre altre sono in partenza.

Il Sindaco Toniaccini ha infatti annunciato che la prossima settimana partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione del centro socio-culturale di Ripabianca e dei marciapiedi adiacenti all’area della festa. “Sono arrivati anche i contributi per la messa in sicurezza e la riqualificazione della scuola di San Nicolò di Celle – ha aggiunto – mentre siamo in attesa di un altro importante contributo per la riqualificazione del centro storico di San Nicolò di Celle”.

L’attività dell’Amministrazione comunale, è stato anticipato, è concentrata ora su ulteriori progetti ambiziosi per i borghi di Castelleone, Ponte Nuovo e Casalina e per proseguire nella messa in sicurezza del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico, con un impegno continuo nel reperimento di risorse aggiuntive a valere su ogni possibile bando e misura di finanziamento pubblica.

In ultimo, il Sindaco Michele Toniaccini torna sulla polemica dell’opposizione: “Imparino a contribuire fattivamente e, se vogliono, a dare un contributo in termini di proposte e di sfide da raccogliere per la Deruta del futuro, invece che perdersi in sterili polemiche smentite con i fatti, le opere e una visione amministrativa che lavora in direzione di un futuro migliore per tutta la comunità”.