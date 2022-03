Dantedì: la primaria di Colle Umberto protagonista alla Villa del Colle del Cardinale

Un laboratorio didattico per celebrare il ‘Sommo Poeta’ attraverso una suggestione letteraria legata al pane. Dai lavoretti il via alla raccolta fondi per il popolo ucraino in collaborazione con la parrocchia

Didattica, laboratori, aggregazione, natura e solidarietà. Un mix perfetto quello messo in atto dalla Villa del Colle del Cardinale in collaborazione con la scuola primaria Giovanni Sabatini di Colle Umberto (Istituto Comprensivo Perugia1- F. Morlacchi), in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e istituita dal Ministero della Cultura il 25 marzo, data ritenuta dagli studiosi l’inizio del mitico viaggio nella ‘Selva Oscura’.

Circa centro bambini, dalla prima alla quinta classe, hanno celebrato il ‘Sommo Poeta’ attraverso una suggestione letteraria legata al pane, Alimento di cui Dante parla nella Divina Commedia in ricordo della guerra e dell’esilio, ma anche come cibo che redime, perchè gli angeli nel Paradiso gli offrono del pane. Dalla suggestione ne è nato un laboratorio didattico, in collaborazione con la società agricola ‘Le Radici’, nel quale gli alunni si sono dilettati nel realizzare alcuni lavoretti con la pasta di sale. Piccole opere che saranno messe in vendita nel prossimo fine settimana con l’ausilio della locale parrocchia e il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali per i bambini ucraini. Il tema del pane ha poi permesso anche di affrontare le questioni legate alla guerra e l’importanza dei beni primari.