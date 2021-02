Un messaggio rosso d’amore dall’Umbria. Da Terni, città di San Valentino, un messaggio di speranza e di amore con un’affissione interattiva che commemora i 700 anni della morte di Dante Alighieri

Parte da Terni, città di San Valentino, in Umbria, un messaggio d’amore e speranza, con un’affissione/installazione interattiva posta nel centro città in cui campeggia la frase dantesca “Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona”, a celebrare anche l’imminente “Dantedì” per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Un grande manifesto a Terni – Ponte Garibaldi, interattivo/partecipato, che prevede il coinvolgimento di chi, complice di un’azione amorevole di divulgazione, vorrà prendere e portare con sé un “pezzo” di manifesto e donarlo a chi vorrà, un pensiero amoroso per un gesto d’amore. In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, mentre tutto tende alla chiusura, con limitazioni obbligate, un’agenzia di design della comunicazione di Terni, ha deciso di investire per diffondere un messaggio d’amore e speranza in onore della ricorrenza di San Valentino, Santo dell’Amore, patrono della città, per ricordare che non esistono zone off-limits del cuore, che l’attuale distanziamento non è sociale, ma soltanto fisico.

L’iniziativa “Terni, forte come l’amore. Cogli l’amore e portalo con te”, partita dalla città e pensata come un’azione di sensibilizzazione off line per la città, per far sì che il messaggio potesse essere esteso ad un più ampio pubblico, sarà anche on line su facebook fino al 28 febbraio 2021, con pillole rosse d’amore

