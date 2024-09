Cronaca rosa a Perugia nei secoli: visita al Caffè Sandri e passeggiata al Convento di Monteripido

Incursioni di Gran Tour Perugia nel centro storico e nei dintorni della città di Perugia pronte ad animare i prossimi due fine settimana in arrivo. In programma un’originale passeggiata “gossip”, per conoscere il capoluogo umbro attraverso fatti di cronaca rosa che si sono avvicendati nel corso dei secoli, una visita al Caffè Sandri in occasione della Giornata dei locali storici d’Italia e una passeggiata all’interno del suggestivo Convento di Monteripido.

Partenza alle 16 sabato 28 settembre per “Gossip Perugia”, visita guidata dedicata ai pettegolezzi sussurrati lungo le vie di Perugia. Un’occasione originale, dinamica e divertente per ficcare il naso in modo inconsueto nelle storie di cronaca rosa che si sono avvicendate nell’arco dei secoli. Tra bisbigli e segreti dei tempi andati, la passeggiata condurrà i partecipanti in un viaggio nel tempo per conoscere più da vicino le società di diverse epoche, ripercorrendo amori, tradimenti e giri di vite di personaggi che hanno in qualche modo hanno, con il loro vissuto, caratterizzato la storia del capoluogo umbro.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

La visita alla mostra “Un capolavoro a Perugia: Gustav Klimt, Le tre età” alla Galleria Nazionale dell’Umbria prevista per domenica 29 settembre è sold out.

Sabato 5 ottobre alle 16, in occasione della Giornata dei locali storici d’Italia, Gran Tour Perugia propone un viaggio nel tempo nella Perugia della Belle Époque fino al primo dopo guerra, alla scoperta dei caffè e dei locali storici che animavano la vita notturna del capoluogo umbro. Vero e proprio protagonista sarà lo storico Caffè Sandri, unica realtà della città a far parte dell’Associazione nazionale locali storici d’Italia, che al termine della visita delizierà anche i palati dei presenti con un assaggio dei propri prodotti cult.

Curiosità – La Giornata nazionale dei locali storici d’Italia è un evento che si svolge ogni anno il primo sabato del mese di ottobre ed è dedicato a far conoscere il patrimonio storico-culturale rappresentato dai soci dell’associazione. In tutta Italia, attraverso visite guidate, degustazioni, conferenze e molto altro, è così possibile conoscere le storie dei locali storici che hanno contribuito a rendere il nostro Paese un’eccellenza culturale e artistica.

