Weekend con Gran Tour Perugia: storie e luoghi di prigionia a San Francesco al Prato

Luoghi di prigionia ospitati nei secoli in edifici del capoluogo umbro, oggi inimmaginabili, e la suggestiva chiesa di San Francesco al Prato per il fine settimana culturale in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia sabato 29 marzo alle 16 con “Carceri e carcerati“. Partendo da piazza Matteotti si andranno a conoscere più da vicino i luoghi di detenzione che nei tempi erano ospitati in zone inimmaginabili come, tra gli altri, palazzo dei Priori e la Rocca Paolina. Non solo, la visita sarà accompagnata dal racconto di alcune storie drammatiche vissute dai detenuti che venivano “ospitati” in queste carceri perugine.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Domenica 30 marzo alle 16 sarà la volta della chiesa di San Francesco al Prato, definita Pantheon di Perugia in quanto, nei secoli, luogo di sepoltura di nobili e figure illustri della città, riaperta recentemente dopo i lavori di ristrutturazione. Ora convertita in auditorium per eventi culturali, la chiesa francescana ha una storia tanto straordinaria quanto le opere che ha conservato, tra le quali la “Deposizione Baglioni” e la Pala degli Oddi di Raffaello. Passo dopo passo a essere narrato sarà il racconto delle vicende di questo edificio imponente e suggestivo in tutta la sua complessità.

Non solo, sarà presente anche l’ingegnere Margherita Ambrosi (dirigente del Comune di Perugia che ha seguito i lavori di ristrutturazione) che descriverà ai partecipanti l’ultima parte dei lavori eseguiti, che hanno portato all’attuale splendore questa struttura tanto amata dai cittadini.

Costo della visita guidata euro 12 + 3 per il biglietto di ingresso

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it