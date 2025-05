Visite in programma venerdì 16 maggio, sabato 17 maggio, domenica 18 e 25 maggio

La mostra “Fratello Sole, Sorella Luna” alla Galleria Nazionale dell’Umbria, il silenzioso Convento di Monteripido, il Complesso monumentale di San Bevignate e un’incursione a Cantine Aperte per i prossimi appuntamenti in calendario tutti da vivere con Gran Tour Perugia.

Si inizia venerdì 16 maggio alle 17.30 visita alla mostra “Fratello Sole, Sorella Luna” alla Galleria nazionale dell’Umbria. L’esposizione indaga la natura nell’arte tra Beato Angelico e Corot, in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Oltre ottanta le opere di alcuni tra gli artisti più celebri della storia dell’arte italiana ed europea, quali Beato Angelico, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci. L’intento è quello di dare conto in maniera approfondita delle diverse sfumature con le quali il Creato è stato osservato dalla sensibilità umana e reinterpretato nella visione artistica.

Costo della visita guidata euro 25 (comprensivo di biglietto di ingresso e auricolari)

Sabato 17 maggio alle 16 sarà la volta della visita al Convento di Monteripido, luogo simbolo dello spirito in cui cercare pace e silenzio che, per l’occasione, aprirà le sue porte al pubblico in via del tutto eccezionale. Durante la passeggiata si visiterà l’intero complesso conventuale con i suoi chiostri suggestivi, la chiesa e la straordinaria biblioteca da cui è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato e unico sulla città di Perugia.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 18 maggio alle 10.30 si torna ai tempi dei Templari con la visita al Complesso Monumentale San Bevignate . Durante la visita guidata si entrerà all’interno del Complesso monumentale San Bevignate, noto ai più come una delle testimonianze monumentali più di rilievo tra i complessi dei cavalieri Templari a Perugia, dove si potranno ammirare le preziose decorazioni pittoriche duecentesche – tra le poche dell’epoca nel capoluogo umbro – recentemente restaurate. Con la misteriosa chiesa e la fullonica, vera e propria “tintoria” di epoca romana, l’imponente struttura rappresenta un esempio unico al mondo.

Costo della visita guidata euro 15 (comprensivo del biglietto d’ingresso), gratuito fino ai 12 anni

Inoltre, domenica 25 maggio alle 10.30 c’è Gran Tour Perugia goes to Cantine Aperte. In occasione di “Cantine Aperte” si partirà dalla Cantina Pucciarella per andare alla scoperta del Colle Arsiccio con una passeggiata archeologica all’interno della stessa cantina. Occasione per conoscere le antiche origini etrusche del luogo e dei riti pagani legati alla fecondità, alla maternità e all’infanzia che tutt’ora sono sopravvissuti a secoli di storia. Al termine, possibilità di pranzo in cantina.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni, euro 30 se comprensivo di pranzo. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it