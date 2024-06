La via dei monasteri, il sentiero delle lavandaie e le origini etrusche della città

Il weekend in compagnia di Gran Tour Perugia

Tris di appuntamenti in compagnia di Gran Tour Perugia che per il prossimo fine settimana in arrivo propone una passeggiata lungo la via dei monasteri in borgo Sant’Angelo, un originale percorso che segue il fil rouge dell’acqua e un salto nel passato fino alle origini etrusche del capoluogo umbro.

Si inizia sabato 8 giugno alle 16 con “La via dei monasteri” , visita esclusiva al borgo di Porta Sant’Angelo lungo cui si snodano alcuni monasteri femminili di clausura, l’uno a pochi passi dall’altro. Si potrà così entrare a Santa Caterina, proseguire poi per Sant’Agnese, fino a raggiungere la Beata Colomba. Tre luoghi solitamente chiusi al pubblico dove, ancora oggi, le monache trascorrono una vita raccolta e scandita dal ritmo della preghiera, lontane dalla vita sociale che si muove fuori dalle mura. Per l’occasione, si potrà anche ammirare un’opera inedita di Perugino.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 9 giugno alle 9 si parte per “Il sentiero delle lavandaie e la via delle acque”, evento realizzato in collaborazione con Mondo Verticale Escursione, che torna a grande richiesta e che propone un itinerario originale fuori e dentro la città che ha come minimo comune denominatore l’acqua, elemento essenziale per la definizione della città di Perugia. Si partirà dalle sponde del Tevere a Pretola, da cui prende il via il famoso “sentiero delle lavandaie” perché percorso, nei tempi andati, dalle donne del luogo che, cariche del bucato degli hotel di lusso e delle caserme, arrivavano in riva al fiume per lavare tutto a mano. Una volta entrati in città, a Porta Pesa, si proseguirà seguendo il file rouge dell’acqua alla scoperta dell’acquedotto medievale, le fonti e le fontane per terminare in piazza IV Novembre con il maestoso scrigno d’arte della Fontana Maggiore.

Costo della visita guidata euro 20, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Alle 15.30 sarà invece la volta della “Perugia Etrusca” trekking archeologico che, seguendo le antiche mura, si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell’acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C. Una passeggiata adatta sia per turisti che per cittadini curiosi di avvicinarsi alla storia della città.

Costo della visita guidata euro 16 comprensivo di ingresso al Pozzo etrusco, euro 10 fino a 10 anni, gratuito fino a 6 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

Ufficio stampa Gran Tour Perugia Francesca Cecchini 328 2334319