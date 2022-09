Coronavirus Umbria, aumentano i ricoveri e gli attuali positivi

In leggero aumento tasso positività test su base settimanale

Aumentano in Umbria i ricoverati Covid, 108, sette in più di sabato, due in terapia intensiva.

E screscono anche gli attualmente positivi, ora 3.857, 120 in più, con una crescita del 15,7 per cento rispetto a una settimana fa. Lo riporta il sito della Regione.

Nell’ultimo giorno sono emersi 472 nuovi casi e 351 guariti, con un nuovo morto per il virus.

Analizzati 2.295 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,56 per cento, in crescita rispetto al 19,5 per cento di domenica della scorsa settimana.