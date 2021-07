Coronavirus Umbria: in calo i nuovi positivi e i ricoveri. Un ricovero in più, invece, in terapia intensiva. Nessun decesso e 21 guariti

Scende il numero dei nuovi contagi al Covid in Umbria: 95 nelle ultime 24 ore, dopo i 129 di ieri, secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 24 luglio. In calo anche i ricoveri: sono undici oggi, tre in meno di ieri, di cui due (ieri uno) in terapia intensiva.

Non vengono segnalate nuove vittime e i guariti sono 21. Gli attualmente positivi sono ora 1.017.

Sono stati analizzati 4.110 test (1.689 tamponi e 2.421test antigenici) con un tasso di positività del 2,3 (era 2,6) per cento sul totale.