Elezioni Umbria, alle 12 affluenza alla Camera al 20,09 per cento

Dato sostanzialmente uniforme sul territorio regionale

Affluenza al 20,09 per cento, alle 12, in Umbria per le elezioni politiche in base ai dati relativi alla Camera per tutti i 92 comuni umbri (era stata del 20,56 alla precedente consultazione).

Lo riporta il sito del Ministero dell’Interno.

Il voto è stato praticamente uniforme in entrambe le provincie, con quella di Terni al 20,14 e Perugia al 20,07. Il comune dove si è votato di più è Paciano, con un’affluenza del 23,73 per cento, e invece quello di meno Sellano, 13,9.