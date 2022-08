Coronavirus: ricoverati Covid in calo da quattro giorni

Prosegue la discesa degli attualmente positivi

Dopo avere toccato i 250 il 7 agosto scendono a 228 i ricoverati Covid in Umbria, sette in meno rispetto a mercoledì e in calo per il quarto giorno consecutivo.

Tre i posti occupati nelle terapie intensive. Secondo i dati della Regione prosegue la discesa degli attualmente positivi, ora 13.190, 1.341 in meno nell’ultimo giorno (meno 20,4 per cento su base settimanale), legati a 589 nuovi casi, 1.929 guariti e un nuovo morto. Sono stati analizzati 2.871 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,5 per cento (era 20,9 lo stesso giorno della scorsa settimana).