Coronavirus: prosegue il calo dei nuovi positivi. 14% in meno rispetto a ieri

Continua in Umbria il calo dei nuovi contagi e degli attualmente positivi al Covid: secondo i dati della Regione aggiornati al 7 marzo, sono 242 (meno 14 per cento) i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 383 e i morti cinque, che fanno arrivare il numero complessivo a 1.100. Gli attualmente positivi scendono da 7.425 a 7.279. I ricoverati sono 503 (cinque in meno di ieri), dei quali 80 (due in meno) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.221 tamponi molecolari e 2.180 test antigenici, con un tasso di positività complessivo del 4,5 per cento e del 7,5 per i soli molecolari.