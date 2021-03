“L’importanza di donare il sangue”

Donare il sangue è un atto d’amore. Lo sanno bene i ragazzi del Leo Club Foligno – associazione giovanile del Lions Club – che stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione su un tema delicato come quello della donazione del sangue. L’appello, lanciato dai soci del Club, è rivolto a tutti i giovani, affinché, tra di loro, sia possibile individuare dei donatori.

“Il progresso della medicina, l’innalzamento dell’età media della popolazione ed il miglioramento del sistema sanitario hanno fatto crescere i consumi di sangue – spiega la presidente, Veronica Fantauzzi – ma il sangue non si fabbrica in laboratorio, deve essere donato per questo rivolgiamo un invito a tutti i nostri coetanei, affinché non sottovalutino l’importanza di un semplice gesto come quello della donazione”.