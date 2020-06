Coronavirus: “Poco Rna nei nuovi tamponi”. Lo rivela una studio condotto in collaborazione tra Antonella Mencacci, direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia, e la Daniela Francisci, che guida quella in malattie infettive dell’Ateneo

Contengono una “bassa quantità” di Rna virale non in grado di infettare le cellule in vitro i tamponi più recenti positivi al Covid-19 analizzati nel laboratori dell’Università di Perugia. E’ quanto continua a emergere da uno studio condotto in collaborazione tra Antonella Mencacci, direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia, e la Daniela Francisci, che guida quella in malattie infettive dell’Ateneo. Entrambe nella task force scientifica attivata dalla Regione per l’emergenza coronavirus.