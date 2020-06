Coronavirus: un nuovo positivo e un guarito. Scendono a tre i ricoverati, nessun morto nelle ultime 24 ore

Un nuovo positivo al Covid registrato nell’ultimo giorno, 1.440 in totale, e un nuovo guarito, 1.346, fanno rimanere stabili a 15 gli attualmente positivi in Umbria. E’ il quadro delineato dai dati sul sito della Regione. In Umbria scendono da quattro a tre i ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Stabili a 79 i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 872 tamponi, 92.704 totali.