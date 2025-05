Mediazione sanitaria in Pediatria: al via il progetto pilota all’Ospedale di Perugia

Sottoscritta la convenzione tra l’Azienda ospedaliera e l’Associazione Rete per le Fragilità

Perugia – È stato formalizzato in questi giorni un importante accordo tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Associazione Rete per le Fragilità, che avvia un progetto pilota di mediazione sanitaria all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia.

La convenzione è stata sottoscritta dall’Avv. Stefania De Canonico, presidente dell’associazione, e dal Dr Giuseppe De Filippis, in rappresentanza della direzione aziendale.

Il progetto nasce da un’idea condivisa e fortemente sostenuta dal Dr Massimo Lenti, primario della Chirurgia Vascolare e vicepresidente dell’associazione, con il contributo delle competenze professionali della Dott.ssa Monica Trotta e della coordinatrice infermieristica Laura Brunori.

Ad attuarlo saranno professionisti esperti in mediazione: le Dott.sse Elvira Di Santo e Maria Capone e il Dr Stefano Murgia.

L’obiettivo è chiaro: fornire agli operatori sanitari strumenti concreti per migliorare la comunicazione con le famiglie dei piccoli pazienti, gestire situazioni di conflittualità e ridurre il rischio di contenziosi.

Il progetto è stato accolto con grande interesse dal Prof. Alberto Verrotti, primario del reparto di Pediatria, che ha sottolineato l’importanza di formare il personale a una comunicazione efficace e rispettosa in contesti spesso complessi e delicati.

«Il terzo settore, in questo caso, si conferma una risorsa fondamentale – ha commentato l’Avv. De Canonico – capace di portare valore aggiunto al sistema sanitario attraverso esperienze e competenze complementari».