Coronavirus: numeri ancora in calo. 13 i posti in terapia intensiva occupati

Sono stati dieci i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell’ultimo giorno (erano stati 15 lo stesso giorno di una settimana fa). Lo riporta la Regione sul sito dedicato alla pandemia. Registrati 29 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.946, 21 meno di domenica. Sono stati analizzati 569 tamponi e 415 test antigenici. Il tasso di positività e dell’uno per cento sul totale (1,49 lunedì scorso) e dell’1,7 sui soli molecolari (era 2,6 sette giorni fa). In leggera risalita, dopo giorni di calo, i ricoverati negli ospedali, ora 94, tre in più nei reparti ordinari, mentre rimangono 13 i posti occupati nelle terapie intensive.