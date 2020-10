Coronavirus: CGIL, CISL, UIL FP verso lo stato d’agitazione in sanità

Nella mattinata di venerdì 16 ottobre il Commissario regionale per l‘emergenza Covid, Antonio Onnis, ha incontrato in videoconferenza le organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori della sanità per fornire un’informativa sull’attuale situazione epidemiologica regionale e sui relativi interventi previsti.

“Stante l’assenza dell’assessore alla sanità Luca Coletto – fanno sapere i segretari regionali di Fp Cgil Tatiana Cazzaniga, Fp Cisl Luca Talevi e Uil Fpl Marco Cotone –, la Regione non ha fornito risposte alle richieste avanzate dal sindacato, in particolare per quanto riguarda la necessità di un immediato incremento degli organici tramite assunzioni in grado di rafforzare il sistema sanitario regionale pubblico, soprattutto in questa difficile fase nella quale vanno potenziati i servizi per l’emergenza e si potrebbe dover sopperire alle assenze di personale positivo sintomatico. Durante l’incontro è emerso che l’entità di contagi ha sorpreso la stessa Regione, con difficoltà nel tracciamento dei positivi e con un innalzamento del numero di ricoveri di fatto non previsto nei piani regionali iniziali. Onnis – continuano i tre segretari –, pur sottolineando che non c’è alcuna volontà di sospendere le attività ordinarie, ha subito dopo comunicato che le carenze di personale hanno già spinto la Regione a chiedere alle aziende di organizzare la sospensione di alcune attività non urgenti. Non può essere questa la strada giusta: ciò che oggi non è urgente potrebbe diventarlo a breve, visto che non siamo neppure all’inizio della stagione delle influenze e potremmo non uscire da questa situazione in tempi rapidi. Di fronte alle osservazioni e ai dubbi del sindacato, Onnis ha sottolineato che ormai siamo ‘in tempo di guerra’: avremmo preferito che la Regione avesse ascoltato il sindacato quando chiedeva di confrontarsi ‘in tempo di pace’ quest’estate per prepararsi con la giusta tempistica alla nuova prevedibile fase. Ma guardiamo avanti, confidando che la politica impari dai propri errori”.