Casa di comunità Monteluce, Cgil: “Lavori fermi. Scongiuriamo lo stop definitivo”

Spi, Fp e Camera del lavoro di Perugia chiedono incontro alla Usl Umbria 1 – “Progetto finanziato da Pnrr: se non si rispettano i tempi si rischia di non terminarla”

“Ci siamo attivati sensibilizzando la popolazione e chiedendo un incontro urgente alla direzione dell’Usl Umbria 1. Metteremo in campo tutte le iniziative sindacali necessarie per scongiurare lo stop definitivo dei lavori”. È quanto annunciano la Lega Spi Cgil Perugia-Corciano-Torgiano (Renzo Basili) e lo Spi Cgil (Ivano Fumanti), la Fp Cgil (Donatella Renga) e la Camera del lavoro (Augusto Paolucci) di Perugia in merito allo sospensione dei lavori per la realizzazione della casa di comunità a Monteluce, a Perugia. “Da tempo – commentano le organizzazioni sindacali – sosteniamo che la realizzazione delle case di comunità (ex case della salute), con il necessario personale sanitario che vi opera all’interno, sia e sarà un aspetto fondamentale nella filiera prevenzione-cura-riabilitazione del servizio sanitario pubblico, inserito tra l’ospedale e i distretti sanitari. Dopo l’avvio dei lavori per realizzazione della casa di comunità di Monteluce, presentati a piazza Coppoli dalla Giunta regionale, e alcune estemporanee dichiarazioni di diversi soggetti, che di fatto fanno apparire la struttura come l’alta marea che riappare e scompare, i lavori si sono fermati senza motivazioni ufficiali. In considerazione che la sua realizzazione è finanziata attraverso i fondi del Pnrr, che necessitano il rispetto imperativo dei tempi previsti per la conclusione dei lavori, si rischia concretamente di non realizzare la casa di comunità”.