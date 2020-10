Coronavirus: 525 nuovi casi a fronte di 3913 tamponi. I dati diramati dalla Regione

Ancora numeri record in Umbria per i nuovi casi di Covid registrati in un giorno, 525 contro i 447 di ieri, 6.832 totali. Accertati con 3.913 tamponi, 273.906 dall’inizio della pandemia. Emerge dal sito della Regione.

In salita da 204 a 228 i ricoverati in ospedale, 25 dei quali in terapia intensiva (quattro più di ieri). Registrati altri due morti, 102, e 132 guariti, 2.704, con gli attualmente positivi passati da 3.635 a 4.026.