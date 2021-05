Corciano: Umbra Acque pronta a investire circa 800mila euro

Sindaco Betti e vicesindaco Pierotti: “Siamo soddisfatti di questa importante programmazione”

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Auri e Umbra Acque, e siamo soddisfatti di questa importante programmazione, che prosegue la strada di altri importanti dorsali realizzate. Interventi che vanno a migliorare il livello dei servizi, ad efficientare e potenziare le reti idrica e fognaria”. È quanto sottolineano il sindaco e il vicesindaco di Corciano, Cristian Betti e Lorenzo Pierotti, commentando l’investimento sul territorio di 790mila euro per il piano degli interventi triennale 2020-2023 da parte di Umbra Acque.

“Si tratta – afferma Pierotti, che per delega cura anche i lavori pubblici – di interventi che vanno a migliorare il livello dei servizi, ad efficientare e potenziare le reti idrica e fognaria. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e migliorare l’intera rete”.

Le opere riguarderanno sia il comparto acquedottistico, sia quello fognario. Sono stati destinati circa 80mila euro per i lavori, già terminati, di sostituzione delle condotte idriche a Chiugiana. Sempre nel 2020 sono terminati i lavori di adeguamento dei trattamenti finali dell’impianto di depurazione di Taverne il cui capitolo di spesa previsto è di 410mila euro, mentre dal 2021 si prevede di attivare il progetto di collettamento fognario via Cairoli e via Del Piano a Castelvieto verso l’impianto di Taverne con un costo finale previsto di 300mila euro. A questi importi vanno aggiunti gli interventi relativi al Piano di riduzione delle perdite, che per il 2021 che ammontano a circa 110mila euro destinati alle sostituzioni delle linee ammalorate in via Valliano e in via Tasso.