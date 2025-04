Corciano si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

CORCIANO – Anche Corciano si tinge di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (World autism awareness day – Waad), che si celebra mercoledì 2 aprile. Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questa giornata ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico (Asd), promuovendone l’inclusione e migliorandone la qualità della vita.

Per l’occasione, domani il palazzo Comunale sarà illuminato di blu, colore simbolo scelto dall’ONU per rappresentare questa importante ricorrenza. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione nazionale genitori soggetti autistici Umbria, per ribadire l’importanza del sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie.

«I disturbi dello spettro autistico si manifestano in modi molto diversi da persona a persona – spiega Silvia Guasticchi, consigliera comunale con delega all’inclusione sociale, salute e disabilità – ma in generale comportano difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, oltre alla presenza di interessi e comportamenti ripetitivi e ristretti. È fondamentale che le Istituzioni, dai servizi sanitari alla scuola, dai luoghi di lavoro alle strutture pubbliche, si impegnino concretamente per garantire la piena partecipazione delle persone con autismo alla vita sociale, senza discriminazioni né pregiudizi. Dobbiamo assicurare loro pari opportunità educative e di sviluppo professionale».

Guasticchi conclude con un messaggio di inclusione e valorizzazione delle diversità: «L’autismo non è una disabilità, ma una differente abilità. Ogni persona con autismo è unica e possiede talenti speciali che meritano di essere riconosciuti e valorizzati».

